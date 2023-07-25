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لبنان
أكثر من 30 مصابا بتسمم غذائي.. وزارة الصحة تقفل هذا المطعم احترازيا
Lebanon 24
25-07-2023
|
08:35
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان، أعلن "أن فرق الوقاية الصحية حققت مع أكثر من ثلاثين مصابا بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبات طعام في أكثر من مكان سياحي في لبنان.
وبعد التأكد من مصدر التسمم، صدر قرار عن وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض بالإقفال الإحترازي لمطعم في مدينة زحلة (بموجب القرار رقم 1107/1 تاريخ 2022 المتعلق باتخاذ إجراءات خاصة في حال حصول تسمم غذائي)، وذلك إلى حين صدور جميع النتائج العلمية التي ستضمنها الوزارة تقريرا متكاملا تصدره في حينه إضافة إلى ضرورة اتخاذ المطعم الإجراءات اللازمة لتصحيح أخطائه وضمان سلامة الغذاء فيه".
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وتابع البيان:" بعد تداول أخبار عن نقل عشرات حالات التسمم إلى مستشفى راغب حرب في النبطية، تم التواصل مع مسؤولي المستشفى الذين نفوا صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلا".
ودعت الوزارة في بيانها المواطنين إلى "التواصل معها وإبلاغها عن أي حالة تسمم غذائي، كما التحقق من جهة ثانية من صحة الأخبار قبل نشرها وإثارة البلبلة ما يؤخر إستجابة فرق الوزارة حيث يجب".
وشددت وزارة الصحة العامة على "ضرورة المحافظة على سلامة الغذاء"، مؤكدة أنها "لن تتساهل مع المرتكبين الذين يتهاونون في هذا القطاع ويعرضون صحة الناس للخطر".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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