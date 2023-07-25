لقاء تشاوري بين وفد نيابي ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السرايا

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زار وفد نيابي ضم نعمة افرام، ابراهيم منيمنة، وليد البعريني، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد وسجيع عطية، مكتب "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" في السرايا الحكومية، لمناقشة الاهداف الرئيسية للاستراتيجية التي تعمل عليها اللجنة، وهي تأمين الحقوق للاجئين الفلسطينيين كمنطلق لتحسين اوضاعهم المعيشية في لبنان.وعقدت اللجنة لقاء تشاوريا مع الوفد، في اطار سلسلة اجتماعات نيابية مقررة في مكتب اللجنة في السرايا الحكومية، حيث قدمت اللجنة نبذة عن تاريخها وعرضا لاستراتيجتها الحالية للعام 2022 – 2024، واولوياتها، من ضمنها المسار التشريعي والوضع القانوني للاجئ الفلسطيني في لبنان بما في ذلك حقوقه في العمل والتملك والافكار التي تقوم بتطويرها حاليا والمرتبطة بضرورة وضع قانون خاص ينظم مسألة الحقوق للاجئين الفلسطينيين تحت سقف الدستور الرافض للتوطين.الحسنبداية، رحب رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن بالنواب، واكد "الايجابية الفلسطينية في التعاون في مختلف المجالات"، ولفت الى ان اللجنة "تستند في عملها على الوثيقة الاساسية التي تم اقرارها في العام 2016 تحت عنوان "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" والتي تعتبر الركيزة الاساسية للمسار القانوني التي تعمل عليه اللجنة"، وشدد على "عدم وجود تعارض بين رفض التوطين وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة استنادا الى القانون الدولي ومنح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، وركز على "مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات".وتم اللقاء شرح مفصل عن استراتيجية اللجنة، والاجابة على أسئلة النواب بشكل مفصل، على ان يتم استكمال النقاش في لقاءات لاحقة.