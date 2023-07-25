فرعية الادارة والعدل اقرت المواد المتعلقة باختصاصات مجلس شورى الدولة مع بعض التعديلات

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة برئاسة النائب جورج عقيص، وحضور النواب: حليمة قعقور وحسين الحاج حسن.كما حضر الجلسة عن وزراة العدل القاضية ندين رزق، وعن مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، وعن نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي.وتابعت اللجنة درس اقتراحات القوانين المذكورة.كما تابعت اللجنة درس الاحكام المتعلقة باختصاصات مجلس شورى الدولة بما يتعلق بالشؤون القضائية ودرست المسائل والنزاعات التي ينظر بها مجلس الشورى في الدرجة الاخيرة كما المنازعات التي تنظر فيها المحاكم الادارية بالدرجة الاولى، كما درست اختصاص هذا المجلس بوصفه مرجعاً تميزياً.بعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة اقرت اللجنة المواد المتعلقة بالاختصاصات المذكورة بعد ان ادخلت عدداً من التعديلات على عدد من مواد الفصل المذكور على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.