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لبنان

ابتداء من الخميس.. هذا ما حذرت منه وزارة البيئة

Lebanon 24
25-07-2023 | 09:27
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حذرت وزارة البيئة في بيان اليوم "من ارتفاع في مؤشر خطر الحرائق ابتداء من يوم الخميس المقبل في المناطق اللبنانية كافة".
وتوجهت إلى المواطنين بالقول "يرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة. كما يطلب عدم التخلص من أي مخلفات عشبية او غيرها بشكل غير آمن وتجنب إشعال النار من أي مصدر أتى في المناطق القريبة من غطاء حرجي وعشبي وزراعي".
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كما تأمل وزارة البيئة "أن تبقوا على اطلاع على آخر المستجدات والإشعارات الخاصة بالوضع الراهن التي تصدرها الوزارة والادارات المعنية بشكل دوري. ساهموا في الحفاظ على سلامتكم وسلامة مجتمعكم وبيئتكم".
وختم البيان بهاشتاغ:
#حريق_بالناقص
#وزارة_البيئة
المصدر: الوكالة الوطنية
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