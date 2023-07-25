مروج مخدرات في الشمال في قبضة الامن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:"في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-7-2023 في محلة أنفه، من توقيف مشتبه فيه بجرم ترويج مخدرات، ويدعى:ح. ي. (مواليد عام 1975، لبناني) وبتفتيشه، ضبطت بفي وزته:- /65/ ظرفا بداخله مادة الكوكايين، وزنها حوالي /195/غ قائم.- /3/ أكياس نايلون بداخلها مادة الكوكايين، وزنها حوالي /26/غ قائم.- علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وزنها حوالي /13/غ.- علبة بلاستيكية بداخلها عدد كبير من الأوراق البيضاء مربّعة الشكل، معدّة لتوضيب الكوكايين.- ميزان حسّاس.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".