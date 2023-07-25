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لبنان

مروج مخدرات في الشمال في قبضة الامن

Lebanon 24
25-07-2023 | 09:47
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
 
"في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 21-7-2023 في محلة أنفه، من توقيف مشتبه فيه بجرم ترويج مخدرات، ويدعى:ح. ي. (مواليد عام 1975، لبناني) وبتفتيشه، ضبطت بفي وزته:
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-    /65/ ظرفا بداخله مادة الكوكايين، وزنها حوالي /195/غ قائم.
-    /3/ أكياس نايلون بداخلها مادة الكوكايين، وزنها حوالي /26/غ قائم.
-    علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين وزنها حوالي /13/غ.
-    علبة بلاستيكية بداخلها عدد كبير من الأوراق البيضاء مربّعة الشكل، معدّة لتوضيب الكوكايين.
-    ميزان حسّاس.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
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