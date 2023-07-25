الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92200 و92500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 91700 و92000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.