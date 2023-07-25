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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء في هذا الموعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2023 | 10:04
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علم " لبنان 24" ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في السرايا لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والمصرفي.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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