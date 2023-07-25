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لبنان
جلسة لمجلس الوزراء في هذا الموعد
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-07-2023
|
10:04
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علم " لبنان 24" ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل في السرايا لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والمصرفي.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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