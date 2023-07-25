قوى الأمن: هذا الخبر غير صحيح

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

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"يتم التداول على مواقع التواصل الإجتماعي خبراً ان زوجاً قتل زوجته بإطلاق النار عليها في شارع الحمرا بيروت ولاذ بالفرار.بعد المتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً وكذلك الصورة المتداوالة معه. نطلب من المواطنين عدم تداول اي خبر قبل التأكد من صحته".