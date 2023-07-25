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لبنان

قوى الأمن: هذا الخبر غير صحيح

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:10
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:
 
"يتم التداول على مواقع التواصل الإجتماعي خبراً ان زوجاً  قتل زوجته بإطلاق النار عليها  في شارع الحمرا بيروت ولاذ بالفرار.
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بعد المتابعة تبين ان هذا الخبر غير صحيح جملةً وتفصيلاً وكذلك الصورة المتداوالة معه. نطلب من المواطنين عدم تداول اي خبر قبل التأكد من صحته".
 
 
 
 
 
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