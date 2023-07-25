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لبنان

تحذير.. هل تعود الكوليرا الى لبنان؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:32
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حذر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، من عودة انتشار الكوليرا في لبنان، عازيا السبب الى "وجود إصابات في مناطق شمال شرق سوريا في حلب وادلب، بخاصة ان النازحين يذهبون ويعودون، ويعد الانتقال من بؤرة مصابة من أهم الأسباب لنقل العدوى"،
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كما ان جرعة "اللقاح" التي أعطيت سابقا للمصابين تحمي لفتره قصيرة ولم تعط جرعتان لحماية أطول من الوباء".
وسأل رضا: "هل الشرائط الصحية في أماكن وجود الاخوة السوريين في المخيمات سليمة".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

صحة

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