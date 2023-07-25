تحذير.. هل تعود الكوليرا الى لبنان؟

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حذر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، من عودة انتشار الكوليرا في لبنان، عازيا السبب الى "وجود إصابات في مناطق شمال شرق سوريا في حلب وادلب، بخاصة ان النازحين يذهبون ويعودون، ويعد الانتقال من بؤرة مصابة من أهم الأسباب لنقل العدوى"،كما ان جرعة "اللقاح" التي أعطيت سابقا للمصابين تحمي لفتره قصيرة ولم تعط جرعتان لحماية أطول من الوباء".وسأل رضا: "هل الشرائط الصحية في أماكن وجود الاخوة السوريين في المخيمات سليمة".