"الخارجية": نُعرب عن تضامننا مع الجزائر

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

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تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة إثر موجة الحرائق التي إجتاحت العديد من المحافظات الجزائرية والتي خلّفت وللأسف الشديد ضحايا مدنيين، وأفراد من الجـيش الجزائري، وخسائر مادية جسيمة.كما تتقـدّم الوزارة بأحرّ تعازيها وبالغ مواساتها من حكومة وشعب الجزائر الشقيقة، وذوي الضحايا، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.