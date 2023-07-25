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لبنان

الشامي: لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهام سلامة

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:42
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شدّد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهام رياض سلامة، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.

وقال الشامي، في حديث لوكالة "فرانس برس": "نحن بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين"، مقراً في الوقت ذاته بوجود "صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع".
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وأضاف: "في هذه الأثناء، يمكننا أن نُواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف"، موضحاً أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين أن "يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا".

وأوضح الشامي أن نواب الحاكم "يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون"، مشيراً الى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
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