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لبنان

وزير الزراعة إلتقى بالوفد العماني في روما

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:50
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إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن والوفد المرافق، على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، رئيس الوفد العماني والوفد المرافق له الى المؤتمر، حيث تم النقاش في أمور زراعية عامة وعلى وجه الخصوص عمليات استيراد و تصدير المنتجات الزراعية والعمل على تعزيز العلاقة المميزة التي تربط البلدين من خلال مذكرة تفاهم سيبدأ العمل عليها من خلال تكليف لجان فنية في الوزارتين،وسيتم مناقشة التفاصيل عبر القنوات الديبلوماسية بين البلدين المتمثلة بسفيري سلطنة عمان في لبنان والجمهورية اللبنانية في عمان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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