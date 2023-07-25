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لبنان

وفاة امرأة في حادث سير بين سيارة و"بيك اب"

Lebanon 24
25-07-2023 | 10:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق عام الحاصباني - كوكبا بين سيارة "تويوتا" و"بيك اب".
 
 
وعُلم أنّ سائقة السيارة تُوفيت، وتدعى "ج.ط"، من بلدة ميمس - قضاء حاصبيا.
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