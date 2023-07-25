أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق عام الحاصباني - كوكبا بين سيارة "تويوتا" و"بيك اب".

وعُلم أنّ سائقة السيارة تُوفيت، وتدعى "ج.ط"، من بلدة ميمس - قضاء حاصبيا.