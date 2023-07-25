في القليعات .. توقيف مطلوب لإقدامه على إطلاق النار ورمي رمانات

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 24 / 7 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القليعات - الشمال المواطن (ط.ع.) المطلوب بجرائم إطلاق النار ورمي رمانات والتسبب بوفاة طفل بتاريخ 4/4/2023 في منطقة التبانة.ضُبطت داخل منزله أعتدة وذخائر حربية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.