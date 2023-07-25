الجيش "الاسرائيلي" يستنفر... ماذا يحصل عند "السياج الحدوديّ"؟

شهدت منطقة "السياج الحدودي" بين مستعمرة "المطلة" و"سهل ‎كفركلا" ‎و"الخيام"، استنقاراً لعناصر جيش العدو الاسرائيلي، وذلك بعد تحرّك قام به مجموعة من المواطنين اللبنانيين بحضور الجيش وفقاً لما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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