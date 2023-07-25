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لبنان

قاصرٌ غادرت منزل ذويها ولم تَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:28
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:

تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر:
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-  سدال أحمد الرفاعي (مواليد عام 2011، لبنانية)

التّي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة القبة- طرابلس بتاريخ 24-07-2023، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر برقايل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370744-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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