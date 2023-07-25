Advertisement

لبنان

"التيار الوطني الحر": الشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1091009-638259072164360666.jpg
Doc-P-1091009-638259072164360666.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل وناقشت التطورات وأصدرت البيان الآتي:

تدعو الهيئة السياسية مجلس النواب الى تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في إنتخاب رئيس للجمهورية وعدم إنتظار الخارج لتنفيذ هذا الإستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور.
Advertisement
تحذّر الهيئة السياسية من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الإستمرار بسياسته.

من غرائب الأمور أن حكومة ميقاتي الناقصة المواصفات لا تزال تناقش في شهر تموز مشروع قانون الموازنة للعام 2023 لترفعه الى مجلس النواب متجاوزةً بذلك صلاحياتها الدستورية والمهل المنصوص عنها إضافةً الى أنها تعد موازنة مثقلة بالضرائب والرسوم ، فيما لم يتم حتى الآن إنجاز لا التدقيق ولا الاصلاح وهما أساس في وضع أي موازنة إصلاحية.
وبناءً عليه يدعو التيار مجلس النواب الى رفض الإنجرار وراء محاولة التوريط التي تقوم بها حكومة ميقاتي لتحظى بغطاء نيابي على جميع ارتكاباتها ومخالفاتها.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2023-07-25
13:33 | 2023-07-25
13:29 | 2023-07-25
13:20 | 2023-07-25
12:56 | 2023-07-25
12:48 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website