تيمور جنبلاط يلتقي لودريان... 3 ثوابت اساسية لن يحيد عنها

يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر الصنوبر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

وفي هذا السياق، أفادت قناة "الجديد" ان جنبلاط سيبلغ لودريان تمسكه بـ3 ثوابت أساسية: التوافق الداخلي، مرشح تسوية وحوار من دون شروط.