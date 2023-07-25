27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تيمور جنبلاط يلتقي لودريان... 3 ثوابت اساسية لن يحيد عنها
Lebanon 24
25-07-2023
|
11:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر الصنوبر الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي هذا السياق، أفادت قناة "الجديد" ان جنبلاط سيبلغ لودريان تمسكه بـ3 ثوابت أساسية: التوافق الداخلي، مرشح تسوية وحوار من دون شروط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب ميشال معوض يصل الى قصر الصنوبر للقاء الموفد الفرنسيَ جان ايف لودريان (الجديد)
Lebanon 24
النائب ميشال معوض يصل الى قصر الصنوبر للقاء الموفد الفرنسيَ جان ايف لودريان (الجديد)
25/07/2023 20:40:58
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لودريان توجه الى قصر الصنوبر للقاء كل من النائبين تيمور جنبلاط وسامي الجميّل (الجديد)
Lebanon 24
لودريان توجه الى قصر الصنوبر للقاء كل من النائبين تيمور جنبلاط وسامي الجميّل (الجديد)
25/07/2023 20:40:58
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: لدينا الحق في أن نكون معارضين أو أن تكون لدينا مواقف متباينة
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: لدينا الحق في أن نكون معارضين أو أن تكون لدينا مواقف متباينة
25/07/2023 20:40:58
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
25/07/2023 20:40:58
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط
جان ايف لودريان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
Lebanon 24
حادثة وحشيّة شهدها لبنان.. حقائق مثيرة تكشف كيف ضربت إسرائيل سيارات إسعاف!
16:00 | 2023-07-24
24/07/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
03:06 | 2023-07-25
25/07/2023 03:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة لبنانيّة... العثور على جثة إمرأة داخل منزلها
Lebanon 24
في بلدة لبنانيّة... العثور على جثة إمرأة داخل منزلها
06:55 | 2023-07-25
25/07/2023 06:55:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2023-07-25
ميقاتي: جلسة الخميس ستطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
13:33 | 2023-07-25
لقاءات عدة للحلبي اليوم... هذا ما تم بحثه
13:29 | 2023-07-25
عبدالله تابع مع مكاوي موضوع المياه في الناعمة
13:20 | 2023-07-25
مكاري شكر المعزين بوفاة والدته
12:56 | 2023-07-25
متى سيدخل لبنان ذروة الحر؟.. إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر
12:48 | 2023-07-25
هل سيتأثر القطاع السياحي في لبنان فور مغادرة المغتربين؟
فيديو
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
مقتل مدرب رميا بالرصاص في مباراة بالمكسيك.. وفيديو يوثق الحادثة
23:42 | 2023-07-23
25/07/2023 20:40:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact