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لبنان

مرجع حكومي: جلسة الخميس ستكون لتعيين حاكم لمصرف لبنان

Lebanon 24
25-07-2023 | 11:48
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أكدت دوائر رئاسة الحكومة لـ"الجديد" أن "لا لقاء سيجمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان"، لافتةً إلى أن "اجتماعات الأخير تقتصر فقط على المعنيين مباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية". 
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ولفت مرجع حكومي للقناة عينها إلى أن "جلسة الخميس ستكون لتعيين حاكم لمصرف لبنان"، مؤكداً أنه يتم إجراء اتصالات مع المرجعيات لتأمين الموافقة وهناك اسماء عديدة ستطرح للتداول. 
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