لقاء مرتقب بين لودريان وسامي الجميّل.. هذا ما سيبلغه الأخير للموفد الفرنسي

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أفادت "الجديد" بأن رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل سيبلغ الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أن الكتائب سترفض اي حوار يكون عنواناً لهندسة تسويات في غرف مغلقة مبنية على محاصصات جديدة على حساب الدستور والمصلحة العامة ومقايضة السيادة بالمراكز ونسف المساواة أمام القانون فهذا مرفوض رفضًا تامًا".