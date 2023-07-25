حشرات وحرارة فوق الـ35... ماذا يجري في قصر عدل "الجديدة"؟ (صور)

كتبت القاضية ريما ابو خليل شرتوني عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" التالي:

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"قصر العدل" في الجديدة (المتن)........مناوبة بدون كهرباء ولا نظافة ،مع الحشرات والحرارة ٣٥ درجة..بهذه الشروط يعمل القضاة" الأوادم'...