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لبنان

حشرات وحرارة فوق الـ35... ماذا يجري في قصر عدل "الجديدة"؟ (صور)

Lebanon 24
25-07-2023 | 12:07
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كتبت القاضية ريما ابو خليل شرتوني عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" التالي:
 
"قصر العدل" في الجديدة (المتن)........
مناوبة بدون كهرباء ولا نظافة ،مع الحشرات والحرارة ٣٥ درجة..
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بهذه الشروط يعمل القضاة" الأوادم'...
 
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