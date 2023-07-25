متى سيدخل لبنان ذروة الحر؟.. إليكم ما كشفه الأب إيلي خنيصر

أكد الأب إيلي خنيصر في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" أن لبنان سوف يدخل ذروة الحر اعتبارا من يوم الاربعاء 26 تموز وسيستمر لغاية مساء الجمعة 28، على ان تتراجع الحرارة بين مساء السبت والاثنين بمعدل يترواح بين 3 و4 درجات.

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