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لبنان

ميقاتي: جلسة الخميس ستطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

Lebanon 24
25-07-2023 | 13:02
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أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن جلسة الخميس ستطرح تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
 
وفي حديث لـ"الجديد"، قال ميقاتي: "لدي واجب في حماية البلد وقد وصلنا الى وضع خطر". 
 
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وعن تأمين التصويت على التعيين قال: "مش سهلة"، لكن الأمر فُرض عليّ وطنياً وكل من يتقاعس فليتحمل المسؤولية". 
 
وأفادت معلومات "الجديد" أن لقاء ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري بحث مسألة التصويت وضمان عدم الانسحاب". 
 
وقالت المصادر إن "بري سيتولى اقناع "حزب الله" بالتعيين بعدما رفض هذا الأمر مراراً، لكن في استطلاع رأي الحزب يتبين أنه لا يزال على موقفه لتاريخه ولكن قد يتبدل الرأي في الساعات المقبلة تبعاً لخطورة الفراغ في رأس الحاكمية". 
 
وتشير المصادر إلى اتصالات يجريها رئيس الحكومة من بكركي إلى عوكر، باعتبار أن لواشنطن حق النقض في مسألة تخص مصرف لبنان. 
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