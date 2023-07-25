السفارة الصينية قي لبنان تحتفل بالذكرى الـ96 لتأسيسِ جيش التحرير الشعبي الصيني

احتفت السفارة الصينية بالذكرى الـ96 لتأسيسِ جيش التحرير الشعبي الصيني.

وحضر المناسبة السفير الصيني في لبنان السيد تشيان مينجيان، وملحق الدفاع لدى السفارة الصينية العميد تشنغ يو تشونغ، واللواء جورج شريم ممثل وزير الدفاع موريس سليم، والعميد الركن يوسف حداد ممثل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، واللواء بيار صعاب عضو المجلس العسكري في وزارة الدفاع. كما أقيم خلال الحفل معرض صور خاص عن بناء الدفاع الوطني، وقدمت قوات حفظ السلام الصينية إلى لبنان وفرقة موسيقى الجيش اللبناني عروضًا رائعة ومميزة.

Advertisement

وألقى ملحق الدفاع العميد تشنغ يوتشونغ كلمة بالمناسبة جاء فيها: يصادف هذا العام الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، وهو أيضًا العام الأول للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. يعزم الجيش الصيني على تطبيق أفكار الحزب حول تقوية الجيش في العصر الجديد، وبذل الجهود الدؤوبة، والمضي قدمًا بالعمل الجاد وتوفير الدعم الاستراتيجي لتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية".

وأضاف: "أصدقائي وزملائي الأعزاء، من المحتمل أن أنهي مهمتي في لبنان في نهاية هذا العام أو في بداية العام المقبل. أعلم أنّه من المبكر جدًا توديعكم الآن، ربما لا يزال هناك مدة أربعة أو خمسة أشهر. ولكن، خلال ما يقارب الخمس سنوات ونصف من مهمتي في لبنان، هذه هي المرة الأولى والمرة الأخيرة التي أستضيف فيها حفلًا بمناسبة ذكرى تأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني في لبنان كملحق الدفاع لدى السفارة الصينية الصينية في لبنان. سألني بعض الأصدقاء إذا كان من الصعب أن أبقى وحدي في لبنان لمدة خمس سنوات ونصف، فقلت نعم ولا في نفس الوقت. نعم، لأنني ككلّ واحد منكم، أريد أن أكون برفقة عائلتي طوال الوقت؛ ولا، لأني متأكد من أنني لستُ فعلًا وحدي. لدي سفيرٌ داعم للغاية وفريق ماهر في السفارة، نعيش جميعنا في بلد يتمتع بثروة من المعرفة، يمكننا أن نتعلمها ونستمتع بها. أنا متأكد أنني سأغادر لبنان حاملًا الكثير من الذكريات المرحة والرائعة".