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لبنان

لقاء لودريان - جنبلاط.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
25-07-2023 | 14:33
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط بالموفد الفرنسي إلى لبنان الوزير السابق جان إيف لودريان، حيث جرى عرض المستجدات السياسية.
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النائب جنبلاط أكد أمام الموفد الفرنسي ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية، وشدد على التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات.
 
 
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