في مأتم مهيب.. طرابلس شيّعت العميد سامي منقارة

شيّعت طرابلس الوزير السابق العميد الركن القيّم الدكتور أحمد سامي منقار، في مأتم رسمي وشعبي مهيب في جامع الأمير سيف الدين طينال، بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس بلدية طرابلس المهندس احمد قمرالدين وشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وأكاديمية وبلدية وإجتماعية وطبية وحشد من أبناء المدينة.

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وقد سجي جثمان العميد منقارة في باحة جامع طينال، ولفّ بالعلم اللبناني وتولى حراسته ضباط من قوى الأمن الداخلي، وأم المصلين المفتي إمام، وقد ألقيت كلمة تأبين بإسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تحدثت عن مناقبية ومزايا وتفاني الراحل.