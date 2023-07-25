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لبنان

بيرم: نريد وطناً لا انغلاق فيه ولا تقسيم

Lebanon 24
25-07-2023 | 15:46
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أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أننا "نريد وطناً لا يوجد فيه إنغلاق ولا تقسيم بل وطن يليق بكلّ أبنائه وهذا ما نحاول أن نقدّم النموذج فيه".

 
وقال خلال كلمةٍ ألقاها في المجلس العاشورائي في بلدة عنقون بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي: "إذا بُسطت لنا اليد نمدّها إلى كلّ اللبنانيين لأننا نريد لبنان المواطنية ليس لبنان الزبائنية بل لبنان القيم والعدالة".
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وختم: "هدفنا العدالة فواجبنا هو بناء وطن العدالة، ويحتاج إلى إجتماع والمحافظة على تعددية بلدنا وقيمه وأيضاً نحوّل الموهبة الفردية إلى مأسسة للموهبة حيث أول تجربة نجحت في لبنان كانت المقاومة على المستوى الإستخباري والمعلوماتي والقدرة العسكرية والتقنية والإستراتيجية فتغيرت المعادلة".
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