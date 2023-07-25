مواطنٌ يُصاب في وجهه... هذا ما حصل قبل قليل في صور

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فرديّ في منطقة البرج الشمالي-صور، ما ادى الى إصابة أحد المواطنين في وجهه بشظايا رصاص تم اطلاقه من بندقية حربية.

وعلى الفور وصلت قوة كبيرة من الجيش الى مكان الاشكال وعملت على تطويقه.