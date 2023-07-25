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لبنان

مواطنٌ يُصاب في وجهه... هذا ما حصل قبل قليل في صور

Lebanon 24
25-07-2023 | 15:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فرديّ في منطقة البرج الشمالي-صور، ما ادى الى إصابة أحد المواطنين في وجهه بشظايا رصاص تم اطلاقه من بندقية حربية.
 
وعلى الفور وصلت قوة كبيرة من الجيش الى مكان الاشكال وعملت على تطويقه.
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الربج الشمالي

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