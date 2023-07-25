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لبنان

مكاري: مشروع قانون الاعلام أحيل على لجنة الادارة والعدل

Lebanon 24
25-07-2023 | 16:11
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علّق وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري على الاشكال الذي حصل اخيرا بين الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون ابو فاضل، وقال: "مؤسف جدا ما حصل ولا يجب ان تصل الامور الى هذه الدرجة من التعاطي واتعاطف مع سيمون ابو فاضل في هذا الحادث المؤسف".
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اضاف: "الخوف دائما ان تصبح الأولوية لجذب المشاهدين اكثر من التصويب على الخبر الصحيح"، واكد ان "اعتماد الإثارة في الخبر يتعدى حدود الاخلاقيات، وهناك مسؤولية كبيرة على المؤسسات الاعلامية".

 
وفي حديث تلفزيوني، اشار الى ان "مشروع قانون الاعلام أحيل على لجنة الادارة والعدل والنائب جورج عدوان ابلغني انه سيوضع على جدول الاعمال وستبدأ مناقشته"، موضحا أنه في "مشروع قانون الاعلام، تم فصل كل ما له علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي عن المؤسسات الاعلامية".
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