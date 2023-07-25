Advertisement

لبنان

خشية من اشتعال جبهة الجنوب.. ليأتي الحل على الحامي

Lebanon 24
25-07-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1091101-638259291198837400.jpg
Doc-P-1091101-638259291198837400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختصر مرجع رئاسي المشهد بأزماته المتعددة، فقال: "الصورة بشكل عام قاتمة في خلال الأشهر المقبلة، لأن ما خلصت إليه الخماسية العربية والدولية في اجتماع الدوحة هو ان الامور ما زالت تراوح مكانها لجهة الشروط الدولية للمساعدة واللامبالاة الداخلية خصوصا من معرقلي الاستحقاقات".
Advertisement
وقال المرجع ل"الأنباء" الكويتية ان "قياس الحلول إلى ما هو قائم حاليا يؤشر إلى ان فترة خلو سدة رئاسة الجمهورية ستطول، لأنه لا حلول او اقتراحات حلول متوافرة لحد الآن، كما ان هناك من ينتظر ان يوضع على الطاولة ورقة تفاوض ورئاسة الجمهورية احد عناوينها، الا ان هناك إحجاما خارجيا عن المغامرة بهذا الخصوص".
وأبدى خشية حقيقية من ان تشهد البلاد مرحلة جديدة من الانهيارات، سواء أكان في المؤسسات الدستورية أم في القطاعين المالي والاقتصادي، وفي تفلت جديد في سعر صرف الدولار، اما الأخطر فالخشية من حدوث فوضى امنية متنقلة على خلفية الفوضى المجتمعية والمعيشية، لا أحد يعرف كيف تبدأ ولا كيف يمكن حصرها ومنع انفلاتها.
ولا يستبعد وجود مؤشرات تأخذ المخاوف إلى درجة الحديث عن إمكانية اشتعال جبهة الجنوب، بحيث يتم وضع الملفات المتعددة على الطاولة، بحيث تصدق مقولة ان الحل سيأتي على الحامي وليس على البارد.
وأكد ان "اللاعب الأساسي والمقرر الاساسي، محليا ودوليا، هو الولايات المتحدة الاميركية، والكل ينتظر كلمة واشنطن في ملف الاستحقاق الرئاسي، وبانتظار الافصاح عن كلمة السر هذه، والتي بعد اجتماع الدوحة لم تعد سرا، تملأ الادارة الاميركية الوقت بالحراك الفرنسي الذي لن يصل إلى نتيجة". (الأنباء الكويتية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2023-07-25
18:00 | 2023-07-25
17:30 | 2023-07-25
17:09 | 2023-07-25
16:11 | 2023-07-25
15:55 | 2023-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website