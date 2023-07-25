"باريس2" بصيغة دوليّة

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كتب ميشال نصر في"الديار": ان جديد الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الرئاسي الذي سيطرحه يستند الى مجريات نقاشات ومباحثات الدوحة، ويتمحور حول النقاط الاتية:- المطلوب من الافرقاء، خصوصا المسيحية والشيعية، سرعة انهاء حواراتهم الثنائية التي بدأت، سواء بين التيار الوطني الحر وحزب الله، او بين بنشعي، اي حارة حريك بالوكالة، ومعراب، لحسم الخيارات وتأمين الاكثرية اللازمة لانتخاب رئيس.- التأكيد على ان القرار الدولي واضح بعدم ارساء اي اعراف جديدة تتناقض والمبادئ الديموقراطية، لذلك كان العزوف عن فكرة طاولة حوار للاتفاق على اسم رئيس، مع ما يعنيه ذلك من تعيين هذا من جهة، ومن جهة اخرى، التأكيد على مطابقة اتفاق الطائف لمواصفات المرحلة المقبلة، وهو ما كان بدا مع احتفال السفارة السعودية السنة الماضية.وعلى هذا الصعيد، دعت المصادر الى تتبع مسار الحراك السني المستجد والمواقف الصادرة عن دار الفتوى ، وعدم الاستهانة بالتكريم السعودي لمفتي الجمهورية، خصوصا ان الفترة القريبة المقبلة ستشهد تحولا سياسيا سنيا وقيادة جديدة ،سيكون لها دورها في حسم المعركة الرئاسية بعد توحيد النواب السنّة.- ابلاغ المعنيين بان خيار فرض عقوبات على المعرقلين بات خيارا دوليا، ولم يعد اميركيا حصرا، وان الامر بالتحديد سيتناول من سيعمد الى تطيير نصاب، اي جلسة انتخاب سيتم تعيينها، وان استبعدت المصادر ان يكون رئيس مجلس النواب من الشخصيات التي تتضمنها اللوائح التي اعدت، اقله راهنا.وتشير المصادر الى ان الكلام الذي يجري تداوله في بيروت عن سقوط المبادرة الفرنسية، وفشل اجتماع الدوحة،لا يمت الى الواقع بصلة، وان القيادات اللبنانية ستتفاجأ بما ستتبلغه من الموفد الفرنسي، كاشفة ان ميل الخماسي الباريسي بات واضحا نحو تبني وجهة النظر السعودية – الاميركية، باعادة التوازن الى الساحة السياسية اللبنانية، والذي انضمت اليه باقي الدول.