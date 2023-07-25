27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
العشائر: فرنسا تنتهج "سياسة التغييب" تجاه دار الفتوى
Lebanon 24
25-07-2023
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب «تجمع العشائر العربية في لبنان»، عن امتعاضه من استثناء وزارة الخارجية الفرنسية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من جولة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان على المرجعيات السياسية والدينية اللبنانية.وانتقد التجمع، في بيان، سياسة التغييب الفرنسية غير الحكيمة التي يتعمدها الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق لودريان، تجاه دار الفتوى ومفتي الجمهورية الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان».
Advertisement
وقال: إن الموفد الفرنسي دأب على استثناء عائشة بكار من دون بعض المرجعيات الدينية اللبنانية، من جولاته المكوكية للبحث عن مخارج لأزمة لبنان المستعصية، في حين أن المفتي دريان هو الرئيس الديني لأكبر طائفة لبنانية. محذراً وزارة الخارجية الفرنسية من الاستغراق في ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية التي تتخبط فيها في الملف اللبناني المعقد».
واتهم التجمع فرنسا بأنها «تتعامل مع المكون السنّي على أنه بلا رأس، ومهمش ومتروك على قارعة الطريق، في الوقت الذي أثبتت فيه كل التجارب ألا قيامة للبنان من دون الطائفة السنية المؤسسة للكيان اللبناني»
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
04:05 | 2023-07-25
25/07/2023 04:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
04:58 | 2023-07-25
25/07/2023 04:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
Lebanon 24
عرض على خطيبته الزواج.. لكن حياتها انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة! (صور)
03:06 | 2023-07-25
25/07/2023 03:06:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:18 | 2023-07-26
"حزب الله" لم يعط موقفه بعد
01:30 | 2023-07-26
المعارضة "من دون حراك"
01:39 | 2023-07-26
تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان: خيار جدّي أم لرفع المسؤولية؟
01:26 | 2023-07-26
تحذير من "الدفاع المدني" للمواطنين والمقيمين.. هذا ما جاء فيه!
01:22 | 2023-07-26
تسلق شرفة منزل.. وما حصل معه كان مفاجئاً
01:00 | 2023-07-26
ميقاتي للمعنيين: تعيين حاكم للمركزي او تحمّلوا مسؤوليتكم.. رئيس الحكومة رفض طرحا يجعله طرفا في الصراع الرئاسي
فيديو
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
26/07/2023 08:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact