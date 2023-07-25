27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل يقترح تعيين"مدير مؤقت" وهذا جواب الراعي
Lebanon 24
25-07-2023
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت «الجمهورية» انّ وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال الذي التقى البطريرك الراعي امس في مقره الصيفي في الديمان، تداولا خلال اللقاء في موضوع الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، واكّد خوري للراعي خلال اللقاء أنّ لا حل لهذا الملف سوى بتعيين مدير مؤقت، وذلك بعد الاتفاق على الاسم، اما الجهة المعنية بالتعيين فهي ليست وزارة المال بل هيئة القضايا. كذلك لا يمكن تعيين حارس قضائي لأنّ الامر محصور فقط بالشركات الخاصة في حال وجود نزاع مالي، ولا يُطبّق اطلاقاً على مصرف لبنان الذي هو مؤسسة عامة، إذ يمكن فقط ان يُعيّن فيها مدير مؤقت من قبل القضاء الإداري.
Advertisement
في المقابل، شدد الراعي على ضرورة الاستعجال في إنتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً الى أنّ الأمور في حاكمية مصرف لبنان لم تكن لتصل الى هذا الوضع المتأزم لو كان هناك رئيس للجمهورية، فيما اكّد خوري للراعي انّ القانون اشار إلى أنّ الحاكم ايضاً لا يمكن له الاستمرار في منصبه او في تصريف الاعمال بعد انتهاء مدة ولايته، لأنّ تصريف الاعمال لا ينطبق في قانون النقد والتسليف على الحاكمية، فيما التمديد للحاكم يلزمه تعديل قانون النقد والتسليف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
04:05 | 2023-07-25
25/07/2023 04:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
04:58 | 2023-07-25
25/07/2023 04:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
09:45 | 2023-07-25
25/07/2023 09:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:16 | 2023-07-26
ماذا كشف وزير المال عن استقالة نواب حاكم "المركزي"؟
03:15 | 2023-07-26
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
03:45 | 2023-07-26
داخل مصرف لبنان.. معنيّون "يعترفون" بما جرى بينهم وبين سلامة
03:40 | 2023-07-26
الأشرفية ودعت ضحيتي حريق فندق أنطاليا
03:30 | 2023-07-26
هل سيتمكن "الاجتماع الخماسي" من إنقاذ لبنان من نفسه؟.. تقرير لـ"National Interest" يجيب
03:22 | 2023-07-26
سرقوا خزنة من داخل شركة في الشويفات.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد
فيديو
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 10:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 10:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
26/07/2023 10:50:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact