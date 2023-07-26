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لبنان

"حزب الله" لم يعط موقفه بعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2023 | 01:18
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في ظل الحديث عن امكان تعيين الحكومة لحاكم جديد لمصرف لبنان خلال جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس، بات السؤال عن موقف "حزب الله" ضرورة على اعتبار أن أمينه العام السيد حسن نصرالله، سبق وتحدث عن رفضه قيام الحكومة بأي تعيين.
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وبحسب مصادر مطلعة، "فإن حديث الرئيس نبيه بري عن تعيين حاكم جديد يعني ان نقاشا جديا فتح مع "حزب الله" بهذا الشأن، وان الامور باتت ايجابية بالرغم من الموقف المبدئي للحزب".
وتقول المصادر " ان "حزب الله" لم يعط حتى اللحظة أي جواب نهائي بشأن جلسة الخميس، او أقله لا يزال النقاش مفتوحاً داخل الأروقة القيادية من أجل اتخاذ موقف مع ما سيترتب عليه من تبعات".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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