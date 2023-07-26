المعارضة "من دون حراك"

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بعد الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، يبدو أن قوى المعارضة شعرت بإنعدام الفائدة من القيام بخطوات وجهود كبرى من أجل الوصول الى الأكثرية المطلوبة لانتخاب مرشح تختاره هي ليكون في مواجهة "حزب الله".وبحسب مصادر مطلعة "فإن المعارضة لم تقم بأي حراك سياسي جدي منذ جلسة الانتخاب، سواء لجهة التواصل والتنسيق الشامل بين اقطابها وأطرافها، أو لجهة البحث عن بدائل بعد سقوط خيار الوزير السابق جهاد ازعور".وتقول المصادر "ان المعارضة ترى انه لا ضرورة للقيام بأي عمل سياسي قبل نضوج الظروف الاقليمية والدولية التي تساهم في ايصال رئيس سيادي للبنان، وغير ذلك هو مضيعة للوقت وللجهد".