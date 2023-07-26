Advertisement

لبنان

المعارضة "من دون حراك"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-07-2023 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1091148-638259566105474310.jpg
Doc-P-1091148-638259566105474310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، يبدو أن قوى المعارضة شعرت بإنعدام الفائدة من القيام بخطوات وجهود كبرى من أجل الوصول الى الأكثرية المطلوبة لانتخاب مرشح تختاره هي ليكون في مواجهة "حزب الله".
وبحسب مصادر مطلعة "فإن المعارضة لم تقم بأي حراك سياسي جدي منذ جلسة الانتخاب، سواء لجهة التواصل والتنسيق الشامل بين اقطابها وأطرافها، أو لجهة البحث عن بدائل بعد سقوط خيار الوزير السابق جهاد ازعور".
Advertisement
وتقول المصادر "ان المعارضة ترى انه لا ضرورة للقيام بأي عمل سياسي قبل نضوج الظروف الاقليمية والدولية التي تساهم في ايصال رئيس سيادي للبنان، وغير ذلك هو مضيعة للوقت وللجهد".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:16 | 2023-07-26
03:15 | 2023-07-26
03:45 | 2023-07-26
03:40 | 2023-07-26
03:30 | 2023-07-26
03:22 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website