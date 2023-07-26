تسلق شرفة منزل.. وما حصل معه كان مفاجئاً

القى عدد من ابناء منطقة ابي سمراء شارع الحاووظ في طرابلس على احد الاشخاص اثناء ومحاولته تسلق شرفة احد المنازل في المحلة المذكورة.



وبعد تلقينه درساً قاسياً ظناً بأنه لص يحاول سرقة المنزل، تبين ان الشاب جاء بهدف التحدث مع حبيبته.

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