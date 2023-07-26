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لبنان

تسلق شرفة منزل.. وما حصل معه كان مفاجئاً

Lebanon 24
26-07-2023 | 01:22
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القى عدد من ابناء منطقة ابي سمراء شارع الحاووظ في طرابلس على احد الاشخاص اثناء ومحاولته تسلق شرفة احد المنازل في المحلة المذكورة.

وبعد تلقينه درساً قاسياً ظناً بأنه لص يحاول سرقة المنزل، تبين ان الشاب جاء بهدف التحدث مع حبيبته.
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