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لبنان

هذه هي "مغارة علي بابا الأصلية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2023 | 01:45
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تزداد النقمة يوماً بعد يوم على" دائرة الهندسة" في بلدية بيروت، بالإضافة الى "مصلحة المؤسسات المصنّفة" والتي يصفها مصدر اداري بارز بأنها "مغارة علي بابا الأصلية" لكثرة الشكاوى التي تصل اليه يوميا والتي تتوزع بين "رجاع الشهر المقبل"، "الملف مش موجود"، "الملف ضايع"، "روح كوّن الملف عن جديد"، "رئيس المصلحة لن يحضر كل هذا الأسبوع" وإذا حضر الأسبوع المقبل "بيكون السيستام معطل" وغيرها من الحجج من أجل تجميد كل المعاملات لاهداف معروفة واحيانا معلنة".
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 واعتبر المصدر "أن معظم الدوائر في الإدارات العامة معطلة بنسبة 70 في المئة، الا أنه جزم بأن "دائرة الهندسة" و"مصلحة المؤسسات المصنّفة" إختصاصهما إذلال أهل بيروت وكل من له مصلحة في البلدية، وعلى المعنيين التحرك الفوري قبل أن تنفجر الأمور إدارياً هناك".
في المقابل، اكد مصدر معني في بلدية بيروت "ان الشكاوى التي ترد الى المعنيين في هذا الاطار تتم معالجتها فورا"، معتبرا "ان الظروف التي يمر بها الموظفون تجعلهم يتأخرون بعض الشيء عن خدمة المواطنين، لكن البلدية تسعى لاتمام كل المعاملات بالسرعة القصوى".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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