27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان: خيار جدّي أم لرفع المسؤولية؟
Lebanon 24
26-07-2023
|
01:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت سابين عويس في" النهار": أعلن المكتب الإعلامي لميقاتي عن دعوته الى جلسة قبل ظهر غد الخميس وذلك لمتابعة مستجدات الوضعين المالي والمصرفي.
في المعلومات المتوافرة، إن هذه الجلسة ستطرح تعيين حاكم جديد بناءً على مجموعة من أسماء المرشحين الذين سيعرضهم ميقاتي على الوزراء. تؤكد المعلومات أن الجلسة ستنعقد وسيؤمن وزراء الثنائي الشيعي النصاب، ولكن ما هو غير مؤكد أو محسوم يتمثل باحتمال عدم الوصول الى التوافق على اسم المرشح.
Advertisement
تفيد المعلومات أن سلة الأسماء التي سيطرحها ميقاتي تتضمن كلاً من: الوزيرين السابقين كميل أبو سليمان ومنصور بطيش، المصرفي سمير عساف، المصرفي كريم سعيد (وهو شقيق النائب السابق فارس سعيد) المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير، ونعيم أبو جودة.
ينطلق ميقاتي من دعوته الى عقد الجلسة من رغبته في ممارسة دوره ومسؤوليته كاملة في هذا الشأن، وهو أبلغ بري بأنه ليس في وارد التنصل من هذه المسؤولية، ولا سيما أن الجميع ذاهبون نحو طريق مسدود. فتهديد نواب الحاكم لا يساعد في معالجة الشغور في الشكل القانوني، كما أن خطوة كهذه لا يمكن أن تُلقى تبعاتها على رئيس الحكومة، بل على مجلس الوزراء الذي يعود له، كما عيّن، أن يقرر قبول الاستقالة أو عدمها. وهذا يتطلب ثلثي الأصوات.
في الخلاصة، وضع ميقاتي، مدعوماً من بريّ القوى السياسية أمام مسؤولياتها في حسم مصير الحاكمية، تعييناً لحاكم جديد أو تسليم منصوري الصلاحيات، علماً بأن استقالة النواب لم تعد محسومة. وبدا من اجتماعهم بميقاتي أنهم ليسوا على رأي واحد، وهم غير راغبين في الاستقالة، بل متهيّبون تحمّل المسؤولية. هذا التشتت على مستوى نواب الحاكم يعكس في شكل واضح أنهم يخضعون لقرار سياسي يطلب منهم علم تسلم مسؤولياتهم. ولا يبرر مثل هذا القرار إلا برغبة لدى فريق معيّن في دفع البلاد نحو الفوضى فيما يصبح تولي منصوري صلاحياته بالوكالة في ظل تسيير شؤون المركزي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
04:05 | 2023-07-25
25/07/2023 04:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
04:58 | 2023-07-25
25/07/2023 04:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
09:45 | 2023-07-25
25/07/2023 09:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:16 | 2023-07-26
ماذا كشف وزير المال عن استقالة نواب حاكم "المركزي"؟
03:15 | 2023-07-26
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
03:45 | 2023-07-26
داخل مصرف لبنان.. معنيّون "يعترفون" بما جرى بينهم وبين سلامة
03:40 | 2023-07-26
الأشرفية ودعت ضحيتي حريق فندق أنطاليا
03:30 | 2023-07-26
هل سيتمكن "الاجتماع الخماسي" من إنقاذ لبنان من نفسه؟.. تقرير لـ"National Interest" يجيب
03:22 | 2023-07-26
سرقوا خزنة من داخل شركة في الشويفات.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد
فيديو
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 10:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 10:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
26/07/2023 10:51:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact