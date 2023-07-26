حصيلة لقاءات فرنسية: هذا الاسم مرجّح

نقل وزير سابق، خلال جلسة خاصة، مضمون اللقاءات التي عقدها في فرنسا، والتي خلصت إلى أنّه "يتمّ العمل على إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، وفي حال اصطدامه بطريق مسدود من الآن حتى نهاية شهر آب، فإنّ إسماً مدنيّاً جدّياً سيظهر إلى الواجهة مع نهاية الصيف".

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