27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باريس تميز نفسها عن "الخماسية".. الحراك فرنسي بحت!
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
26-07-2023
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسمت الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني أمرها بالذهاب نحو استراتيجية سياسية جديدة بعيدا عن الأسلوب الفرنسي الديبلوماسي الذي عمل في لبنان لاشهر طويلة بتفويض اميركي شبه كامل، وبات التوجه اليوم أكثر صرامة وحدّة ويهدف للوصول الى نتائج سريعة بغض النظر عن الخلافات الداخلية اللبنانية التي لن يكون هناك اي امكانية لتجاوزها بالحوار.
Advertisement
قررت الدول الخمس الذهاب نحو سياسة الضغط والتلويح بالعقوبات، وقد يصل الامر الى تبني مرشح دون سواه وتأمين الدعم النيابي له، عبر التواصل المباشر مع النواب، وعليه لن يكون مهما، بالنسبة للخماسية، موقف "حزب الله" او رفضه لهذا المرشح او ذاك، وهذا يعني، بعيدا عن رؤية الدول الخمس، أن الفراغ سيستمر لوقت طويل.
لن يتمكن، في الأشهر المقبلة، أي فريق من فرض مرشحه الرئاسي على الفريق الاخر، حتى بالمعنى العددي، اذ ان التوازن في المجلس النيابي لا يمكن كسره بسهولة، كما ان قدرة "حزب الله" التعطيلية ووجود عدد من خصوم الحزب الرئاسيين الذين لا يريدون كسره يجعل من ضغوط الدول الخمس من دون جدوى فعلية..
لكن بالرغم من كل هذا السلوك والتوجه الجديد الذي اجمعت عليه الخماسية، لا تزال باريس تتمتع بهامش واسع من الحركة السياسية، من دون ان يكون لديها أي غطاء سياسي من الولايات المتحدة الاميركية او من أي دولة اخرى، وهذا ما سيظهر من خلال الجولة الحالية للموفد الفرنسي ووزير الخارجية السابق جان إيف لودريان.
تقول مصادر مطلعة ان جولة لودريان ستكون بروتوكولية للقول أن الدور الفرنسي في لبنان مستمر، لكنها لن تؤدي الى نتائج فعلية ،وهذا لا يعني ان باريس ستتخلى عن استراتيجيتها، بل ستبقى تقوم بمساع توافقية وستبقى مبادرتها قائمة، لكن من دون اي دعم من الدول المعنية المؤثرة بالملف اللبناني، ما سيضعف قدرتها على إحداث أي خرق..
وترى المصادر ان فرنسا لن تدخل في سياسة الضغوط التي قد تبدأ من الولايات المتحدة الاميركية، بل ستحافظ على علاقتها الإيجابية بكل القوى السياسية وتحديدا "حزب الله" ولن تفرط بقدرتها على التواصل مع كل الاطراف. ولعل الانكفاء الفرنسي الذي سيصبح امرا واقعاً في المرحلة المقبلة لن يكون نهائيا بل ستعاود باريس محاولاتها بعد فشل استراتيجية شركائها الدوليين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
Lebanon 24
حالتها خطرة جدّاً... فنانة شابة تُنقل إلى المستشفى هذا ما حصل معها في أحد المطاعم
08:57 | 2023-07-25
25/07/2023 08:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
تُنافس شقيقتها في المحطة نفسها.. مذيعة أخبار الـ MTV ريتا بيا أنطون تظهر كالأميرات شاهدوا كيف بدت (صور)
04:05 | 2023-07-25
25/07/2023 04:05:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
Lebanon 24
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة ذكرى عاشوراء
06:35 | 2023-07-25
25/07/2023 06:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد مرعبة... الجبال اهتزّت شاهدوا اللحظات الأولى لزلزال تركيا اليوم (فيديو)
04:58 | 2023-07-25
25/07/2023 04:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
09:45 | 2023-07-25
25/07/2023 09:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
03:16 | 2023-07-26
ماذا كشف وزير المال عن استقالة نواب حاكم "المركزي"؟
03:15 | 2023-07-26
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
03:45 | 2023-07-26
داخل مصرف لبنان.. معنيّون "يعترفون" بما جرى بينهم وبين سلامة
03:40 | 2023-07-26
الأشرفية ودعت ضحيتي حريق فندق أنطاليا
03:30 | 2023-07-26
هل سيتمكن "الاجتماع الخماسي" من إنقاذ لبنان من نفسه؟.. تقرير لـ"National Interest" يجيب
03:22 | 2023-07-26
سرقوا خزنة من داخل شركة في الشويفات.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد
فيديو
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 10:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 10:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويُثير الرعب.. هل اقتربت نهاية العالم؟ (فيديو)
02:07 | 2023-07-24
26/07/2023 10:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact