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لبنان

اجتماع بين ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان

Lebanon 24
26-07-2023 | 02:06
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اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل، مع نواب حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.
كما شارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
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