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لبنان

جريمة مروّعة تهز بلدة شبطين.. أفرغ سلاحه الحربي في جسد زوجته أثناء نومها!

Lebanon 24
26-07-2023 | 02:41
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استيقظت بلدة شبطين على فاجعة بعد إقدام المواطن ج. ن على قتل زوجته إ.س. مستخدما سلاحه الحربي، الذي أفرغه في جسدها أثناء نومها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتم توقيف القاتل، ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى البترون. (الوكالة الوطنية)
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