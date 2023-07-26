جريمة مروّعة تهز بلدة شبطين.. أفرغ سلاحه الحربي في جسد زوجته أثناء نومها!

استيقظت بلدة شبطين على فاجعة بعد إقدام المواطن ج. ن على قتل زوجته إ.س. مستخدما سلاحه الحربي، الذي أفرغه في جسدها أثناء نومها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



وتم توقيف القاتل، ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى البترون. (الوكالة الوطنية)

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