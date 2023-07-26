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لبنان

تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2023 | 03:15
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كشفَت مصادر سياسية تابعت مشهديَّة إشكال قناة الـ"MTV" الذي وقعَ الأسبوع الماضي بين الوزير السابق وئام وهاب والصحافي سيمون أبو فاضل، أنّهُ لا حلحلة قائمة حتى الآن على صعيد الجهتين، والأمور ما زالت قيد التَّحقيق.
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وبحسب المصادر، فإنَّ الحديث الذي برزَ مؤخراً يشيرُ إلى أنَّ هناك ضرورة لتطويق هذا النوع من الإشكالات خلال المرحلة المُقبلة باعتبار أن هناك جهات مُختلفة بدأت تسعى لتعميم فكرة أنّ هناك تصادماً بين المسيحيين والدروز على أساسٍ سياسيّ وفتنوي.

وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه الفكرة بحدّ ذاتها تستدعي تداركاً من مختلف المرجعيات للجمِها فوراً، خصوصاً أنَّ الإشكال العلني الذي حصل لا يأخذُ أبعاداً طائفية بقدر ما أنهُ يرتبطُ بشخصين فقط، وأضافت: "الأساس هو ضبط الشارع تماماً وعدم إستغلال أي إشكالٍ لإيقاظِ فتنة هنا وإشكال هناك، وهذا الأمر يجب أن يتمّ معالجتهُ فوراً بكافة الوسائِل سواء القانونية أو حتى السياسيّة". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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