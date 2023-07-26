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لبنان
داخل مصرف لبنان.. معنيّون "يعترفون" بما جرى بينهم وبين سلامة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-07-2023
|
03:45
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قالَ مصدرٌ سياسيّ إنّ نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة كشفوا خلال مُداولات حصلت مؤخراً أنهم سجلوا الكثير من الإعتراضات على قراراتٍ سابقة جرى اتخاذها من قبل الحاكم رياض سلامة خلال الفترة الماضية.
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ووفقاً للمصدر، فإنَّ إشارات نواب الحاكم تعني أنّ هؤلاء لم يعمدوا إلى تغطيةِ مجمل الخطوات التي كان يلجأ إليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خصوصاً على صعيد الأمور المعنية بمنصّة "صيرفة" وغيرها.
وهنا، فقد طرحَ المصدر تساؤلاً أساسياً: "كيف يمكن لهؤلاء أن يعترضوا طوال تلك الفترة ولم يستطيعوا تغيير شيء؟ إذا كانوا معترضين، فلماذا لم يتجلَّ ذلك على صعيد المجلس المركزي لمصرف لبنان؟ هذا الأمر يحتاجُ إلى إجابات حقيقية وواضحة من جميع المعنيين ضمن هذا المجلس".
المصدر: لبنان 24
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