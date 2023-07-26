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لبنان
ماذا كشف وزير المال عن استقالة نواب حاكم "المركزي"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-07-2023
|
03:16
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كشف وزير المال يوسف خليل بعد انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان "أن الجو حتى الان يميل الى عدم استقالة نواب الحاكم".
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المصدر:
لبنان 24
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