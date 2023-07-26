ماذا كشف وزير المال عن استقالة نواب حاكم "المركزي"؟

كشف وزير المال يوسف خليل بعد انتهاء الاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان "أن الجو حتى الان يميل الى عدم استقالة نواب الحاكم".

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