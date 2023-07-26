اعتبر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أنّ أمر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان هو طرح جدّي، موضحاً أنَّ وزراء الحزب "التقدمي الإشتراكي" سيشاركون في جلسة الحكومة الخميس المُخصصة لملف الحاكمية، وقال: "في حال انعقاد الجلسة بنصابها الكامل، ستُطرح أسماء مرشحين لهذا المنصب وسنختار الأفضل من بينها".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، اليوم الأربعاء، حمّل أبو الحسن مسؤولية الشغور في أهم مناصب الدولة للمُعطلين، آسفاً في الوقت نفسه إلى عدم التوصّل بعد لنقطة حاسمةٍ تسمح بفتح كوّة في جدار الأزمة الرئاسية، مستبعداً أن يأتي الحسم هذا الشهر أو الشهر المقبل، وقال: "الجميع يتطلّع الى شهر أيلول وفق توجّهات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والأخير يستمع في جولته الحالية إلى المسؤولين اللبنانيين ويحاول الوصول إلى صيغة ما، إما اختيار رئيس مباشرةً أم اختيار رئيس ضمن برنامج، وهي النقطة الأساس التي يحاول استجماع آراء الكتل السياسية حولها".

وأكّد أبو الحسن تمسك "الإشتراكي" بحوار غير مشروط للتوافق على رئيس للجمهورية بعيداً عن الشروط المسبقة، معتبراً أنه "لا تجوز الدّعوة الى حوار فيما كلُّ فريق متمسك بمرشحه".



