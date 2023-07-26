Advertisement

لبنان

باسيل يلتقي لودريان في البياضة

Lebanon 24
26-07-2023 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1091216-638259671553989491.jpg
Doc-P-1091216-638259671553989491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في هذه الأثناء، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في دارته في البياضة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللقاء دام ساعة... ماذا تبلّغ باسيل من لودريان؟
lebanon 24
26/07/2023 12:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان غادر منزل النائب جبران باسيل بعد لقاء دام قرابة الساعة (الجديد)
lebanon 24
26/07/2023 12:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الى البياضة للقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل
lebanon 24
26/07/2023 12:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أثناء زيارته للبنان.. هل سيلتقي لودريان بباسيل؟
lebanon 24
26/07/2023 12:46:01 Lebanon 24 Lebanon 24

باسيل

لودريان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:42 | 2023-07-26
05:00 | 2023-07-26
05:39 | 2023-07-26
05:30 | 2023-07-26
05:10 | 2023-07-26
05:05 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website