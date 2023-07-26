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لبنان

سلام اجتمع بوفد من البنك الدولي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
26-07-2023 | 04:11
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اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من البنك الدولي لابلاغه رسمياً موافقة مجلس ادارة البنك على المشروع المتعلق بالامن الغذائي الذي يهدف الى تعزيز الامن الغذائي في لبنان من خلال الزراعة والطاقة البديلة ومشاريع الري (GATE).
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 وتم التشاور مع سلام حول الخطوات المستقبلية ودور الوزارات المعنية في انجاح هذا المشروع لا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة.

وقد اتفق المجتمعون على اعطاء الزخم اللازم لهذا المشروع الحيوي للمساهمة باعادة بناء الاقتصاد الوطني وكان الاجتماع ايجابياً ومثمراً.


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