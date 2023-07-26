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لبنان

"نأسف لإصدار أخبار مشوّهة للحقائق".. بيان عن ادارة كازينو قريطم

Lebanon 24
26-07-2023 | 04:14
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 صدر عن إدارة كازينو قريطم في زحلة البيان الآتي: 

"نحن أصحاب كازينو قريطم، اذ نأسف لمّا صدر في الآونة الأخيرة من اخبار تطال إسماً له تاريخ وعمره أكثر من مئة سنة من الجودة والخدمة والسلامة الغذائية وتطال قطاع السياحة الزحلية ومقاهي البردوني كافةً، بخاصةً انه طوال هذا الزمن لطالما كان اسم كازينو قريطم رائداً في مجال السياحة الزحلية وخدمة المواطنين على أكمل وجه. كما ونأسف لإصدار اخبار مشوّهة للحقائق، بخاصةً وأن نتائج الفحوص لم تصدر بعد، متسائلين ما هو الهدف من هذا العمل سوى تشويه سمعتنا واسمنا وتاريخنا العريق، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق وللحديث تتمة". 
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