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لبنان

بيانٌ من وزارة العدل بشأن حاكمية مصرف لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:02
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أعلن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الوزارة تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة وذلك في ضوء ما يمكن ان يستجد من تطورات خلال اليومين المقبلين وتفادياً لأي فراغ يصيب مركز حاكمية مصرف لبنان وتأميناً لسير المرفق المالي والنقدي.
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